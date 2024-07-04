На Алтае мигрант совратил девочку в интернете

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Мигранта, который совратил 14-летнюю девочку в интернете, посадили в российский СИЗО.
В Алтайском крае задержали 38-летнего гражданина Узбекистана, который, как сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР), совратил девочку в интернете. Мужчину задержали в Балашихе и доставили в Горно-Алтайск. Он признал свою вину.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 и пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ.
В настоящее время следователи проверяют законность пребывания обвиняемого на территории России, а также его возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.
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«В ноябре прошлого года иностранец из Подмосковья создал фейковую страницу во «ВКонтакте» под женским именем. Там он познакомился с 14-летней жительницей Алтайского края и за деньги уговорил ее прислать откровенные фото. Обвиняемый разместил фотографии девочки на своей странице. Мать потерпевшей узнала о произошедшем и обратилась в полицию», — рассказали в ведомстве.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 и пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ.
В настоящее время следователи проверяют законность пребывания обвиняемого на территории России, а также его возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.
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Мира Полтева