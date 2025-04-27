Во Франции призвали Макрона уйти в отставку

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку из-за своего поведения на встрече американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Ватикане. Об этом объявил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
Политик отреагировал на видео, на котором французский лидер подошел к Владимиру Зеленскому, беседовавшему с Дональдом Трампом, и крепко пожал ему руку. Президент Соединенных Штатов Америки, в свою очередь, не подал руки Эммануэлю Макрону и преградил ему дорогу к трем стульям, два из которых приготовили для Трампа и Зеленского.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме.
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«С Макроном обошлись как с лакеем. Он должен уйти [с поста президента Франции]. Скорее, досрочные выборы президента!» — обратил внимание Дюпон-Эньян.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме.
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Ольга Енгалычева