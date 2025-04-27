Профессиональный чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане

Дональд Трамп (Фото: 45office.com)
Президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к беседе с Владимиром Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска, заявив, что ему «не следует здесь быть». Об этом сообщает газета Sun, ссылаясь на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг.
Специалист прокомментировала кадры, на которых Макрон пожимает руку Зеленскому, а Трамп пытается их развести в разные стороны. Американский лидер обратился к французскому коллеге, заявив, что он не прав, и ему следует удалиться.
Также на опубликованном Белым домом ролике видно, что изначально стояли три стула, но в итоге их осталось два – для Трампа и Зеленского.
Накануне они провели короткую встречу перед похоронами понтифика в базилике Святого Петра. Стороны договорились провести полноценную беседу после завершения церемонии, однако, как написали украинские СМИ, этого так и не произошло.
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Также на опубликованном Белым домом ролике видно, что изначально стояли три стула, но в итоге их осталось два – для Трампа и Зеленского.
Накануне они провели короткую встречу перед похоронами понтифика в базилике Святого Петра. Стороны договорились провести полноценную беседу после завершения церемонии, однако, как написали украинские СМИ, этого так и не произошло.
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Анастасия Чинкова