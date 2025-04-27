Профессиональный чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане

Президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к беседе с Владимиром Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска, заявив, что ему «не следует здесь быть». Об этом сообщает газета Sun, ссылаясь на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг.