Путин и Лукашенко поучаствуют в мероприятиях в Волгограде в честь Дня Победы

Слева направо: Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся в Волгограде 29 апреля в рамках участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
«Главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», — сказано в посте Кремля в соцсетях.Президенты поучаствуют в Международном форуме «Великое наследие — общее будущее» и посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». Перед этим Путин объявил перемирие в дни празднования юбилея Победы. Оно продлится с нуля часов 7 мая до полуночи 11 мая.
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