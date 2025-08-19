Миграционная служба США депортировала первых украинских беженцев

19 августа 2025, 18:37

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Американская служба иммиграционного и таможенного контроля впервые депортировала из США украинских беженцев. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.





Отмечается, что украинцев уже вернули на родину, прикрепив соответствующую фотографию.





«Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США», — говорится в сообщении.