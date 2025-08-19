Миграционная служба США депортировала первых украинских беженцев
Американская служба иммиграционного и таможенного контроля впервые депортировала из США украинских беженцев. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.
Отмечается, что украинцев уже вернули на родину, прикрепив соответствующую фотографию.
«Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США», — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как украинские пограничники проверяют документы депортированных из США граждан. Дальнейшая их судьба остается неизвестной.
Ранее газета The Wall Street Journal писала о риске для десятков тысяч украинцев быть возвращенными на родину в случае потери ими временного правового гуманитарного статуса.