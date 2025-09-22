Михаил Мишустин попал в топ-50 самых влиятельных евреев мира

22 сентября 2025, 18:49

Михаил Мишустин (фото: kremlin.ru)

Израильская газета The Jerusalem Post включила премьер-министра России Михаила Мишустина в список 50 самых влиятельных людей мира с еврейскими корнями. В публикации политика называют доверенным администратором и специалистом по решению проблем при президенте Владимире Путине.