Михаил Мишустин попал в топ-50 самых влиятельных евреев мира
Израильская газета The Jerusalem Post включила премьер-министра России Михаила Мишустина в список 50 самых влиятельных людей мира с еврейскими корнями. В публикации политика называют доверенным администратором и специалистом по решению проблем при президенте Владимире Путине.
Журналисты отмечают, что Мишустин, чьё происхождение связано с еврейскими корнями отца из Полоцка, управляет сложным механизмом государственного аппарата, отвечающим за стабильное функционирование страны. Его роль в рейтинге характеризуется как ключевая для обеспечения внутренней стабильности и эффективности управления в России.
Первое место в списке занял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого называют главным игроком на Ближнем Востоке. Вторую позицию занимает специальный посланник США Стив Уиткофф. В десятку также вошли глава Моссада Давид Барнеа и советники Белого дома. При этом Владимир Зеленский, несмотря на свои еврейские корни, в рейтинг не попал.
