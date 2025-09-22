В США обвинили Прибалтику в слишком агрессивном отношении к России

22 сентября 2025, 17:05

FT: администрация Трампа обвинила Прибалтику в агрессивном отношении к России

Фото: iStock/lucky-photographer

Страны Балтии подверглись критике со стороны некоторых чиновников из администрации президента США Дональда Трампа за слишком агрессивное отношение к России. Об этом заявил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.