В США обвинили Прибалтику в слишком агрессивном отношении к России
Страны Балтии подверглись критике со стороны некоторых чиновников из администрации президента США Дональда Трампа за слишком агрессивное отношение к России. Об этом заявил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
По его словам, на недавнем заседании в Пентагоне прибалтийских представителей обвинили в том, что их противостояние РФ носит «идеологический» характер. В Вашингтоне звучат жалобы на так называемую «эстонианизацию» европейской внешней политики, что создает напряженность в отношениях между США и Прибалтикой.
Рахман отметил, что лидеры последней к Трампу относятся с подозрением, поскольку считают, что при его президентстве США занимает сторону России. Обозреватель добавил, что Вашингтон проголосовал против антироссийской резолюции по Украине во время февральского голосования в Генассамблее ООН.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил готовность защитить Польшу и Прибалтику при эскалации отношений с Россией.
