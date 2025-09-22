В России ответили, поддержит ли страна кандидатуру нового генсека ООН
Дипломат МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что для России неприемлемо, чтобы на пост нового генерального секретаря ООН претендовал человек, имеющий в качестве второго гражданства любую западную страну. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в Нью‑Йорке уже обсуждают возможные кандидатуры, при этом, в соответствии с неформальным принципом справедливого географического представительства, очередь выдвигать претендента должна перейти к группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).
«Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным (западным) гражданством», — сказал директор департамента международных организаций российского МИДа.Генсека назначает Генассамблея по рекомендации Совета Безопасности, который проводит отбор и может наложить вето на любую кандидатуру. Формально нет ограничений по числу пятилетних сроков, однако на практике никто не руководил ООН более двух сроков. Действующим, девятым по счету руководителем международной организации является Антониу Гутерриш, вступивший в должность 1 января 2017 года.