В России ответили, поддержит ли страна кандидатуру нового генсека ООН

22 сентября 2025, 17:22

Дипломат Логвинов: Россия не поддержит кандидатуру нового генсека ООН

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Дипломат МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что для России неприемлемо, чтобы на пост нового генерального секретаря ООН претендовал человек, имеющий в качестве второго гражданства любую западную страну. Об этом пишет ТАСС.





По его словам, в Нью‑Йорке уже обсуждают возможные кандидатуры, при этом, в соответствии с неформальным принципом справедливого географического представительства, очередь выдвигать претендента должна перейти к группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).





«Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным (западным) гражданством», — сказал директор департамента международных организаций российского МИДа.

