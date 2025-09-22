«Мяч на американской стороне»: в ГД оценили слова Путина о готовности РФ соблюдать ДСНВ
Депутат Слуцкий: готовность РФ соблюдать ДСНВ — протянутая рука Вашингтону
Готовность России соблюдать ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по окончании его действия в феврале 2026 года является протянутой США рукой. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Напомним, 22 сентября в рамках совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова придерживаться договора, заключенного с США, о мерах по ДСНВ еще в течение года после его истечения.
«Путин послал вполне четкий сигнал США, касающийся важнейших вопросов стратегической стабильности! Готовность придерживаться ограничений по ДСНВ — проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере соблюдения паритета и ядерного сдерживания. Это, по сути, протянутая рука», — отметил Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru».
Он выразил надежду, что США оценят сигнал президента РФ. Именно от этого, по мнению Слуцкого, будет зависеть сохранение мира на планете и предотвращение гонки вооружений.
Сейчас «мяч на американской стороне», заключил он.
В свою очередь военный обозреватель Александр Бутырин в беседе с RT заявил, что готовность России придерживаться пунктов ДСНВ после его окончания является сигналом США о готовности к дальнейшему сотрудничеству.
«Комментарий президента по поводу дальнейшей поддержки соблюдения данного договора — не что иное, как сигнал США о том, что мы готовы к дальнейшему сотрудничеству и хотим, чтобы данный договор был по-новому подписан либо продолжил свою работу», — считает эксперт.
Бутырин отметил, что предстоящий год продемонстрирует намерения обеих сторон по соблюдению этого договора. Поскольку и РФ, и США понимают, что он необходим для предотвращения всемирной трагедии.