«Мяч на американской стороне»: в ГД оценили слова Путина о готовности РФ соблюдать ДСНВ

Депутат Слуцкий: готовность РФ соблюдать ДСНВ — протянутая рука Вашингтону

Фото: iStock/ronniechua

Готовность России соблюдать ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по окончании его действия в феврале 2026 года является протянутой США рукой. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





Напомним, 22 сентября в рамках совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова придерживаться договора, заключенного с США, о мерах по ДСНВ еще в течение года после его истечения.





«Путин послал вполне четкий сигнал США, касающийся важнейших вопросов стратегической стабильности! Готовность придерживаться ограничений по ДСНВ — проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере соблюдения паритета и ядерного сдерживания. Это, по сути, протянутая рука», — отметил Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru».

«Комментарий президента по поводу дальнейшей поддержки соблюдения данного договора — не что иное, как сигнал США о том, что мы готовы к дальнейшему сотрудничеству и хотим, чтобы данный договор был по-новому подписан либо продолжил свою работу», — считает эксперт.