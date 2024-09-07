Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму в онлайн-формате

Фото: сайт Кремля
Глава правительства РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы. Сделал это премьер-министр в онлайн-формате.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале российского правительства. Сделав свой выбор, глава Кабмина отметил важность голосования и того, чтобы в органах власти, как административной, так и законодательной, работали достойные люди. Поэтому важно голосовать за достойных кандидатов, подчеркнул Мишустин.
Председатель правительства воспользовался возможностью дистанционного голосования. Тем, кто уже зарегистрирован в системе электронного голосования, нет необходимости посещать избирательный участок. Премьер-министр заполнил свой бюллетень с компьютера.
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