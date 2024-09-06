Собянин отдал свой голос на выборах депутатов Мосгордумы по системе ДЭГ

Telegram-канал С. Собянина
Столичный мэр Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы с помощью дистанционного электронного голосования.
«Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», - написал Собянин в своем Telegram-канале.Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что выборы московских депутатов начались в столице в штатном режиме. По его словам, все УИКи открылись вовремя. За их работой будут следить видеонаблюдатели на протяжении трех дней выборов.
Напомним, с 6 по 8 сентября москвичи выбирают депутатов в Мосгордуму, при этом жители Троицкого и Новомосковского округов будут голосовать за муниципальных депутатов. Проголосовать онлайн можно с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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