Милитаристскую риторику Макрона о вводе войск НАТО на Украину объяснили визитом в Киев

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Желание президента Франции Эммануэля Макрона продолжить дискуссию о размещении войск НАТО на Украине можно объяснить его запланированным визитом в Киев, заявил кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Чихачев в интервью Lenta.ru.
«Он явно создает дополнительный ажиотаж вокруг поездки, которую, видимо, он совершит до конца марта, хотя визит уже несколько раз переносился», – отметил эксперт, заметив, что для президента очень важно внимание со стороны мировых СМИ.
Данная милитаристская риторика французского лидера будет продолжаться, добавил политолог.
«Поэтому я не исключаю, что еще какие-то дополнительные агрессивные заявления Эммануэля Макрона в Киеве прозвучат, тем более чтобы немножко поласкать слух украинской стороны», – заключил собеседник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался размещать французские войска на украинской территории.
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Александр Климов