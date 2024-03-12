Зеленский не пожелал размещать французские войска на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается во французских войсках, сообщает телеканал BFMTV.
Зеленский напомнил, что Украина не является членом НАТО. Он признал, что Киев испытывает трудности, в частности, из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. Однако, по его словам, необходимость в иностранных войсках пока отсутствует.
Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.
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«Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории», – сказал глава государства.
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Александр Климов