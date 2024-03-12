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Зеленский не пожелал размещать французские войска на Украине

Зеленский заявил, что Украине не требуются французские войска
12 марта 2024, 00:41
Фото: iStock/joseh51camera

Фото: iStock/joseh51camera

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается во французских войсках, сообщает телеканал BFMTV.
Зеленский напомнил, что Украина не является членом НАТО. Он признал, что Киев испытывает трудности, в частности, из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. Однако, по его словам, необходимость в иностранных войсках пока отсутствует.

«Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории», – сказал глава государства.


Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

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#военные
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Французский парламент впервые обсудит поддержку Украины
Французский парламент обсудит помощь Украине после слов Макрона о красных линиях
12 марта 2024, 01:31

Фото: iStock/SimonLukas

Французский парламент впервые обсудит вопрос о помощи Украине после того, как президент Эммануэль Макрон заявил, что «красных линий» и ограничений на помощь Киеву не будет, сообщает РИА Новости.
Дебаты пройдут в Национальном собрании (нижняя палата парламента) во вторник, 12 марта. и в Сенате – в среду. Перед голосованием депутаты обсудят двустороннее соглашение о безопасности, подписанное с Украиной в феврале, и общую стратегию поддержки Киева.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у поддержки Парижем Киева «нет никаких лимитов».

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#франция
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#помощь
#военные
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В ЕС раскрыли условия конфискации российских активов
Welt: ЕС конфискует активы в РФ в случае отказа выплачивать репарации Киеву
12 марта 2024, 01:04

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз хочет арестовать российские активы только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания конфликта, передает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.
Согласно статье, средства останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит Киеву компенсацию за проведение специальной военной операции (СВО). В Евросоюзе полагают, что арест российских активов противоречит нормам международного права. Кроме того, подобные меры могут напугать потенциальных иностранных инвесторов и спровоцировать Москву на арест западных активов в России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завила, что российские активы необходимо потратить на оружие для Украины.

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#украина
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В США раскрыли размер расходов на сдерживание России в Европе
США выделили 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе
12 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/icholakov

Соединенные Штаты планируют потратить 2,1 миллиарда долларов в 2025 финансовом году на сдерживание России в Европе, сообщается на сайте Пентагона, передает РИА Новости.
Кроме того, Вашингтон планирует потратить 625,6 миллиона долларов на поддержку союзников США по НАТО.

Ранее представители Республиканской партии США в Конгрессе раскритиковали президента Джо Байдена за безрассудные траты.

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#россия
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В Великобритании заявили, что Россия уничтожила все полученные ВСУ ЗРК Patriot
Аналитики Меркурис: Россия уничтожила отправленные ВСУ ЗРК Patriot
12 марта 2024, 00:21

Фото: iStock/MikeMareen

Российские военные уничтожили зенитно-ракетные комплексы Patriot, переданные Вооруженными силами Украины (ВСУ) Германией , сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Меркурис отметил, что украинские военные оттянули установки к линии фронта, что позволило вооруженным силам России быстро обнаружить и уничтожить их. По словам эксперта, Россия начала охоту на военную технику ВСУ.

Он отметил, что новые системы ПВО, которые Украина получила от своих западных союзников, не могут полностью заменить оружие, доставшееся в наследство от Советского Союза.

Ранее немецкая газета Bild подтвердила, что российские войска захватили в Авдеевке переданный ВСУ новейший немецкий танк Leopard 2A6.

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#германия
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#сво
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Глава ЦРУ спрогнозировал еще большие потери территорий на Украине
Глава ЦРУ Бернс: Украина может лишиться еще больше территорий
12 марта 2024, 00:01

Фото: iStock/JARAMA

Украина может потерять еще больше территорий, предупредил директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Сенате, передает Lenta.ru.
По словам Бернса, такой вариант неизбежен, если Запад прекратит помощь Киеву оружием.

«В 2024 году вы увидите еще больше примеров, подобных Авдеевке», – заявил руководитель разведслужбы.

Ранее издание Business Insider опубликовало материал, согласно которому Украина продолжить терпеть поражения и терять территории после Авдеевки.

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#украина
#всу
#сша
#сво
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МИД Украины вызвал посла Ватикана после призыва Папы Франциска к переговорам
МИД Украины вызвал ватиканского посла после призывов Папы Римского к переговорам
11 марта 2024, 23:44

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Ватикана Висвальдаса Кульбокаса в связи с призывом Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Представитель Ватикана заявил, что Киев разочарован словами Папы Римского. Дипломаты добавили, что ожидали от главы Католической церкви немедленной мобилизации сил мирового сообщества для победы добра над злом вместо переговоров.

Ранее Франциск заявил, что терпящая поражение сторона в конфликте на Украине должна поднять белый флаг и начать мирные переговоры. При этом Папа не стал напрямую называть стороны конфликта. Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился с мнением Папы.

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#украина
#мид
#переговоры
#киев
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В Бундестаге заявили о вине России в утечке разговора немецких офицеров
В Бундестаге связали утечку беседы немецких офицеров с «операцией России»
11 марта 2024, 23:20

Фото: iStock/Mesut Dogan

Члены комитета Бундестага Германии по контролю за деятельностью разведывательных служб считают, что утечка разговоров немецких офицеров была вызвана «российской операцией», сообщает ТАСС.
Согласно материалу, к такому выводу пришли на специальном заседании, в котором принял участие глава Минобороны Борис Писториус.

«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», – говорится в протоколе комитета.

Участники заседания также призвали власти страны «проявить инициативу и решимость в отношении многочисленных фактов», указывающих в этом направлении, включая выявление закономерностей.

Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

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#германия
#россия
#операция
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Захарова раскритиковала заявление Литвы о красных линиях
Представитель МИД Захарова: у Литвы из красных линий только границы
11 марта 2024, 23:12

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем Telegram-канале высмеяла высказывания министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о наставшем моменте отринуть красные линии и обсудить отправку ввод НАТО на Украину.
«У Литвы из красных линий только границы. Неужто сами отменили?», – написала дипломат.

Ранее Литва внесла в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, почти 400 россиян.

До этого МИД Литвы выразил протест РФ в связи с объявлением в розыск литовских политиков.

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#литва
#граница
#мид
#мид рф
#нато
#украина
#россия
#мария захарова
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Нацразведка США: РФ сохранит рычаги влияния в мировой энергетической сфере
11 марта 2024, 22:46

Фото: iStock/chengwaidefeng

Российская Федерация сохранит устойчивые рычаги влияния на мировую энергетическую сферу. Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Эврил Хейнс, представленном на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.
В докладе также было озвучено, что в прошлом году Россия сохранила вторую позицию в мире по поставкам сжиженного природного газа в страны Европы. При этом, нефтегазовая держава объявила о сокращении экспорта сырой нефти в рамках своих обязательств ОПЕК .

Ранее в Госдепартаменте США нелицеприятно высказались в адрес Российской Федерации, сообщив, что Россия ведёт себя в сфере энергетики «как враждебный игрок в зловредных целях». Американский чиновник заявил, что РФ якобы использует свои энергоресурсы как «политическое оружие» и призвал мировое сообщество к слаженным действиям.

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#нефть
#газ
#россия
#сша
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