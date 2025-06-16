Military Watch: воздушные дозаправщики ВВС США массово покидают базы

16 июня 2025, 09:02

Фото: iStock/peterfz30

Военно-воздушные силы США осуществляют беспрецедентное массовое развертывание воздушных дозаправщиков KC-135 и KC-46, что вызывает серьезные опасения о возможном их участии в конфликте между Израилем и Ираном. Как сообщает журнал Military Watch, в ночь на понедельник из США вылетело уже 30 дозаправщиков, и их число продолжает увеличиваться.