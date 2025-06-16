Military Watch: воздушные дозаправщики ВВС США массово покидают базы
Военно-воздушные силы США осуществляют беспрецедентное массовое развертывание воздушных дозаправщиков KC-135 и KC-46, что вызывает серьезные опасения о возможном их участии в конфликте между Израилем и Ираном. Как сообщает журнал Military Watch, в ночь на понедельник из США вылетело уже 30 дозаправщиков, и их число продолжает увеличиваться.
Дозаправщики, вылетающие через Атлантику с баз на материковой части Америки, могут быть предназначены для поддержки операций Израиля в рамках его широкомасштабной военной кампании под названием «Восстающий лев». С момента начала операции 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Израильские ВВС уже провели несколько волн атак в различных регионах Ирана, включая столицу Тегеран. В результате этих атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая главу генштаба Вооруженных сил Ирана и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых, работающих в области ядерной энергетики. Удары также были нанесены по ключевым ядерным объектам, таким как Натанз и Фордо, а также по позициям иранских военных.
Развертывание дозаправщиков подчеркивает растущую напряженность в регионе и может свидетельствовать о готовности США к активным действиям в ответ на эскалацию конфликта. Официальные представители Пентагона пока не комментируют информацию о развертывании, однако эксперты отмечают, что это событие может иметь серьезные последствия для стабильности в регионе.
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