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Стало известно, где пройдет встреча стран «ядерной пятерки»

Рябков: встреча стран «ядерной пятерки» пройдет в Нью-Йорке
10 октября 2024, 13:33
Фото: iStock/Albert_Karimov

Фото: iStock/Albert_Karimov

Встреча представителей стран «ядерной пятерки» пройдет в скором будущем во время заседания первого комитета в Нью-Йорке, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, там же станет известно более подробно о планах китайского координаторства в этом формате.
«Да. Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в пятерке», — пояснил он.
Рябков добавил, что встреча ожидается в ближайшие пару недель в Нью-Йорке и пожелал Китаю успехов в «это непростое время».


«Но они могут рассчитывать на нашу поддержку, и мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно», — отметил замглавы МИД РФ.
«Ядерная пятерка» — неформальное объединение ядерных держав, в которое входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. В 2023 и 2024 годах функцию координатора в нем играла Россия, теперь — КНР.

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Захарова: Гутерриш намеревается посетить саммит БРИКС в Казани
10 октября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/chrisman

Генсек ООН Антониу Гутерриш собирается посетить грядущий саммит БРИКС в Казани. Об этом он заявил на ГА ООН в рамках встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Информацию подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ, дипломат Мария Захарова.
«Да. О своем намерении он говорил в ходе встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым на полях ГА ООН», — прокомментировала она.

Саммит БРИКС состоится в период с 22 по 24 октября. Как отмечали эксперты, объединением интересуется все больше стран. Одной из черт БРИКС, по словам специалистов, является учет мнений и интересов всех государств-участников в отличие от НАТО, где свои амбиции реализует за счет других американская сторона.

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Европарламент опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП
ЕП опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП с РФ
10 октября 2024, 13:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Европарламент одобрил и опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия финскими властями КПП на границе с Россией. Об этом говорится на сайте ЕП.
В Telegram-канале Общества русскоязычных жителей Финляндии сообщается, что петиция была одобрена и опубликована после 5 месяцев модерации. Отмечается, что авторы петиции обратились ко всем резидентам Евросоюза, независимо от гражданства, с просьбой поддержать инициативу по открытию контрольно-пропускного пункта.

Данную петицию подписали уже более ста человек.

Напомним, Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошлого года по причине неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В декабре граждане РФ и проживающие в Финляндии лица с двойным гражданством решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Россией.

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«Всех ждет конец света»: Политолог раскрыл, что будет с НАТО после победы РФ в СВО
Политолог Блохин: после победы РФ в СВО НАТО не распадется
10 октября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Barks_japan

Поражение Соединенных Штатов в конфликте на Украине приведет к распаду Североатлантического альянса и освобождению Европы от американского подчинения, заявил в интервью Corriere della Sera французский историк Эммануэль Тодд.
«Если США потерпят поражение, НАТО распадется, а Европа станет свободной», — сказал он.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности российской академии наук, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» заявил, что распад НАТО вряд ли произойдет.

«Да, будет нанесен колоссальный имиджевый ущерб по странам Запада, но освобождения Европы вряд ли стоит ожидать, потому что сама Европа не особо хочет освобождаться от влияния НАТО. Если бы хотела, то давно бы создала независимую европейскую армию и выступила против взрывов северных потоков и так далее», — сообщил политолог.

Он добавил, что сама Европа идет в форматоре американской внешней политики и рассматривает НАТО в качестве инструмента безопасности.

«Готовы и платить, и сами стрелять в свою правую и левую ногу, и наносить себе ущерб от антироссийских санкций. Такие высказывания надо рассматривать как алармизм, цель которого напугать: "Ребята, давайте по полной программе поддерживать Украину, иначе нас всех ждет конец света — закат и деградация западной цивилизации"», — объяснил американист.

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В Финляндии назвали НАТО самой большой угрозой для Европы
Финский профессор Малинен назвал НАТО самой большой угрозой для Европы
10 октября 2024, 12:50

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Самой большой угрозой для Европы сейчас является НАТО. Об этом в соцсети X написал геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Малинен также негативно высказался об интернет-сообществе НАФО, которое было создано якобы для борьбы с российской пропагандой.

«НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» — задался вопросом профессор.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что блок Североатлантического альянса продолжает окружать РФ своей инфраструктурой, что, в свою очередь, представляет опасность для страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Мы победим»: что пленные боевики «Азова»* рассказали Стивену Сигалу и зачем на самом деле он их посетил
10 октября 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Американский актер и режиссер Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке, где пообщался с членами бригады «Азов»*. О том, что ему рассказали украинские военнопленные и в каких условиях они содержатся читайте в материале «Радио 1».

Стивен Сигал приехал к пленным боевикам «Азова»*


Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий должность специального представителя Министерства иностранных дел России по гуманитарным вопросам между Россией и США, посетил украинских военнослужащих из батальона «Азов»* в поселке Еленовка, расположенном в ДНР.
Трансляция встречи проводилась на телеканале «Россия 1».

На кадрах видно, как Сигал, опершись на высокий забор, общается с военными. Сначала у бойцов спросили, узнают ли они, кто стоит перед ними. Они подтвердили, что знают, и поделились своими впечатлениями об условиях, в которых содержатся. Один из бойцов заявил: «К нам относятся неплохо, довольно хорошо. Жаловаться не на что. Я считаю, что условия нормальные».

После этого актер поинтересовался у одного из украинских военнослужащих, хочет ли он вернуться домой.

«С каждым днем я мечтаю об этом», — ответил военный.

В прошлом боевики группировки отличались жестокостью, совершая зверства как против ополченцев, так и против мирных жителей. Сигал рассказывает, что для этих неонацистов «убийство безоружного человека» не считается преступлением.



Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Сигал работает над документальным фильмом об СВО


В мае 2023 года Сигал заявил, что создает документальную ленту о событиях в зоне специальной военной операции на Украине.

«Это сложная задача — донести до нас и до всего мира правду о том, что на самом деле там происходит», — подчеркнул он.

По словам актера, в фильме будут представлены доказательства того, что спецоперация «не является вторжением России, как это утверждают многие страны, включая представителей НАТО и США». Сигал также отметил, что посетил горячие точки в районе СВО и беседовал как с российскими, так и с украинскими военными. Он признался, что был удивлен, узнав, что многие украинцы считают, что у них нет нацистов.

Ранее он выразил уверенность в том, что Россия выйдет победителем в военном конфликте на Украине.

«Да, я вам говорю точно, мы победим», — заявил Сигал, добавив, что считает Россию своим домом навсегда.


Пленные боевики «Азова»*


Бойцы «Азова»* находятся в плену с 2022 года. В мае того же года Министерство обороны России объявило о полном захвате территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где шли интенсивные бои. В ходе операции сложили оружие и сдались 2439 представителей «Азова»* и военнослужащих украинской армии.

Сергей Шойгу, который на тот момент был министром обороны, утверждал, что во время взятия «Азовстали» было ликвидировано свыше четырех тысяч украинских военнослужащих, включая бойцов террористической группировки. На сентябрь 2024 года более 900 членов этого национального формирования всё ещё остаются в плену.

Стивен Сигал: отношение к России


Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Сигал стал российским гражданином в 2016 году, получив паспорт из рук Владимира Путина, а с 2018 года он является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям с США.

Он всегда имел глубокие связи с Россией – его дед по отцовской линии родом из буддистского региона, после чего в начале 20 века эмигрировал в США. Как сам утверждает актёр, у него есть корни во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Украине и Беларуси. Сын Стивена Доминик Сигал в марте 2024 года вступил в брак с русской моделью Айрин Даниловой.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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На Украине повысили налоги
Нардеп Верховной рады Железняк: Рада приняла повышающий налоги закон
10 октября 2024, 12:02

Фото: istockphoto/RL Photography

Закон, повышающий налоги, приняли на Украине, сообщил нардеп Верховной рады Ярослав Железняк. Парламентарий уточнил, что за это проголосовали 247 депутатов. Таким образом для гражданских военный сбор увеличат до пяти процентов, а для военных он останется на уровне полутора процентов.
Отмечено, что законодательная инициатива была существенно изменена перед ее принятием. В частности, убрана поправка №988, которой документ посвящался наполовину.

«Поэтому что-то мне кажется, что придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок», — написал нардеп в Telegram-канале.
Как добавила депутат Ирина Геращенко, в законе не учли поднятия налогов для игорного бизнеса, табака и алкоголя. Она отметила, что закон является позорным.

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#украина
#верховная рада
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#депутаты
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Путин своим указом освободил Антонова от обязанностей посла РФ в США
10 октября 2024, 11:46

Фото: РИА НОвости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству», — гласит документ.

Антонов занимал свою должность с 21 августа 2017 года. До этого, с 2004 по 2011 год он был главой Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. После, с 2011 по 2016 год занимал должность замминистра обороны России. А в 2016 году был назначен замминистра иностранных дел РФ.

5 октября в пресс-службе российского диппредставительства в Вашингтоне сообщили, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в США.

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Пленный украинец назвал ложью слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата
10 октября 2024, 11:18

Пленный украинец Виктор Исаев назвал ложью слова главы киевского режима Владимира Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата. Соответствующие кадры предоставило Минобороны РФ, пишет ТАСС.
По его словам, мобилизация привела к тому, что сотрудники ТЦК ловят людей на блокпостах, остановках, а также в автобусах и поездах. Он отметил, что медкомиссия длится всего пять минут, после этого сразу отправляют на фронт.

«Ни в коем случае не уезжайте в Курскую область, лучше отказывайтесь служить и сдавайтесь, ведь кругом одно вранье. За жизнь солдата никто не переживает, мы никому не нужны. А слова Зеленского, что боремся за каждую человеческую жизнь — неправда», — сказал он.

В оборонном ведомстве рассказали, что Исаев был уверен в том, что у него есть бронь от призыва на фронт, потому что он 33 года проработал на железной дороге.

По словам начальства, у каждого сотрудника этой отрасли есть бронь. По этой причине, когда в январе 2023 года сотрудники территориального центра комплектования пришли к Исаеву с повесткой, он не стал сопротивляться и отправился в военкомат, а после этого оказался на фронте.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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В Госдуме оценили планы Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Депутат Белик: вступление Украины в НАТО станет роковым шагом для страны
10 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что ключевой пункт «мирного плана» Владимира Зеленского, согласно которому Украина должна вступить в НАТО, станет роковым шагом для страны.
Напомним, что в России уже не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО.

«Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру», — заявил Белик.

Он пояснил, что Запад постоянно манипулирует установкой «Украина в НАТО», однако лишь использует эту страну для сведения геополитических счетов с Россией.

Белик напомнил, что западные политики постоянно делают различные заявления, отмечая, что Украина то становится ближе к НАТО, то наоборот отдаляется от него. При этом регулярно звучат обещания о скором вступлении Украины в альянс, которое спасет ее от всех проблем.

Таким образом, депутат считает, что официальное вступление Украины в НАТО будет означать, что страны альянса должны будут принять не опосредованное, а самое прямое участие в конфликте.

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