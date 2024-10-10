Стало известно, где пройдет встреча стран «ядерной пятерки»

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Встреча представителей стран «ядерной пятерки» пройдет в скором будущем во время заседания первого комитета в Нью-Йорке, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, там же станет известно более подробно о планах китайского координаторства в этом формате.
«Да. Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в пятерке», — пояснил он.Рябков добавил, что встреча ожидается в ближайшие пару недель в Нью-Йорке и пожелал Китаю успехов в «это непростое время».
«Но они могут рассчитывать на нашу поддержку, и мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно», — отметил замглавы МИД РФ.«Ядерная пятерка» — неформальное объединение ядерных держав, в которое входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. В 2023 и 2024 годах функцию координатора в нем играла Россия, теперь — КНР.
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