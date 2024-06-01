Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа после приговора

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Выросло число американских миллиардеров, которые решили поддержать кандидата в президента США Дональда Трампа, после вынесенного жюри присяжных приговора. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявления бизнесменов с Уолл-стрит.
Ранее суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о скрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Приговор будет назначен 11 июля.
Издание отмечает, что после этого решение выросло число представителей элиты, которые встали на сторону Трампа. При этом среди них есть и те, кто отвернулся от политика после штурма Капитолия США 6 января 2021 года.
Причиной такой позиции стало то, что в рамках своей предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги для богатых американцев и ослабить регулирование. При этом нынешний глава государства Джо Байден имеет противоположную точку зрения касаемо данного вопроса.
Отмечается, что за Трампа также выступил основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман, который входит в число 40 богатейших людей мира.
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Издание отмечает, что после этого решение выросло число представителей элиты, которые встали на сторону Трампа. При этом среди них есть и те, кто отвернулся от политика после штурма Капитолия США 6 января 2021 года.
Причиной такой позиции стало то, что в рамках своей предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги для богатых американцев и ослабить регулирование. При этом нынешний глава государства Джо Байден имеет противоположную точку зрения касаемо данного вопроса.
Отмечается, что за Трампа также выступил основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман, который входит в число 40 богатейших людей мира.
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Анастасия Чинкова