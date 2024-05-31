Присяжные признали Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Присяжные Манхэттена признали Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации в связи со схемой Сторми Дэниэлс», — сказано в сообщении.Экс-главе Штатов предъявлены обвинения в 34 случаях подлога финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о связи с политиком в 2006 году.
После вердикта присяжных 11 июля Трампу будет вынесен приговор. У политика есть право обжаловать обвинительное решение. Оно также не мешает ему баллотироваться в президенты.
В свою очередь, Трамп назвал решение жюри «позором», заявил, что невиновен, и будет «бороться до конца».
Отметим, Дональд Трамп является первым президентом в истории США, которого осудили за уголовное преступление.
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Алина Юрчак