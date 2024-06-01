Названо число избирателей, отвернувшихся от Трампа после приговора суда

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств того, что из Китая в Россию якобы поставляется оружие. Об этом Боррель сообщил в ходе саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.