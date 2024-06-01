Названо число избирателей, отвернувшихся от Трампа после приговора суда

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
От кандидата в президенты США Дональда Трампа, которому суд присяжных вынес обвинительный приговор, может отвернуться до 10% избирателей-республиканцев. На это указывают результаты опроса, проведённого агентством Reuters и компанией Ipsos.
Отмечается, что каждый десятый зарегистрированный избиратель-республиканец заявил, что не станет голосовать за Трампа после его осуждения.
Одновременно с этим его соперник Джо Байден пока не демонстрирует какого-либо заметного лидерства. Он опережает Трампа лишь в пределах статистической погрешности (41% и 39% соответственно).
Опрос также показал, что порядка 10% поддержали был независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, а ещё 20% ещё не определились со своим выбором.
Избиратели заявили, что главным недостатком Трампа является возможность его осуждения и тюремного заключения, а Байдена – преклонный возраст (81 год) и поддержка Израиля в его войне с палестинским движением ХАМАС.
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Одновременно с этим его соперник Джо Байден пока не демонстрирует какого-либо заметного лидерства. Он опережает Трампа лишь в пределах статистической погрешности (41% и 39% соответственно).
Опрос также показал, что порядка 10% поддержали был независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, а ещё 20% ещё не определились со своим выбором.
Избиратели заявили, что главным недостатком Трампа является возможность его осуждения и тюремного заключения, а Байдена – преклонный возраст (81 год) и поддержка Израиля в его войне с палестинским движением ХАМАС.
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Анастасия Чинкова