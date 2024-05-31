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«Устраняют соперников»: Песков высказался о приговоре по делу Трампа

Песков: в США устраняют политических соперников всеми доступными способами
31 мая 2024, 14:05
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

В США происходит фактически устранение политических соперников всеми законными и незаконными способами, что понятно всему миру. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинительный вердикт против экс-президента США Дональда Трампа.
Он подчеркнул, что российским властям крайне не нравится, когда представители других государств начинают высказываться о решениях судов РФ. Поэтому и Россия, в свою очередь, старается не комментировать решения судов других стран.

Песков добавил, что окончательное решение суда по делу Трампа пока не оглашалось, поэтому комментировать эту ситуацию он отказался.



Но отметил, что в США фактически идёт устранение политических соперников.

Ранее сообщалось, что жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, в том числе и порноактрисе Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи.

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Путин и Лукашенко обсудили по телефону саммит ШОС в Казахстане
31 мая 2024, 13:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко о будущем июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».
Отмечается, что на саммите будет решен вопрос о предоставлении Белоруссии статуса государства – члена ШОС.

Путин признателен за гостеприимство и теплый прием в ходе своего визита в Минск 24 мая. Обе стороны подчеркнули, что итоги диалога на высшем уровне придали импульс для дальнейшего развития отношений сотрудничества и стратегического партнерства Белоруссии с Россией, которые являются многоплановыми. Контакты стран продолжатся на разных уровнях.

Недавно в Белоруссии начались совместные с РФ учения ВВС и войск ПВО. Они направлены на решение задач по прикрытию военных и государственных объектов от ударов с воздуха.

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Самарскую область может возглавить Федорищев: От помощника Дюмина в главы региона
Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область
31 мая 2024, 13:34

Фото: сайт Кремля

31 мая текущего года президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после ухода в отставку Дмитрия Азарова.
Подробнее о биографии и карьере Федорищева расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Вячеслав Андреевич Федорищев родился в 1989 году в Ростовской области. В 2010 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве России (РАНХиГС). После выпуска продолжил работу в этом же месте.

Карьера


Через несколько лет после окончания академии Федорищев стал помощником ректора РАНХиГС Владимира Мау. В 2013 году Федорищев перешел на работу в Минэкономразвития, которое в то время находилось под руководством Алексея Улюкаева. Сначала Вячеслав Федорищев трудился в департаменте стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, после чего занял должность советника министра. В 2015 году Федорищев возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития.

Работа Федорищева при Дюмине


В 2016 году, когда Тульскую область возглавил Алексей Дюмин, Федорищев стал его заместителем, а в октябре 2022 года стал первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области. 14 мая текущего года Алексей Дюмин был назначен помощником российского лидера Владимира Путина, а врио губернатора Тульской области Путин назначил другого первого заместителя Дюмина — Дмитрия Миляева.

Задержания самарских чиновников


За последнее время в Самарской области арестовали несколько действующих и экс-региональных чиновников. В нобре прошлого года задержали вице-губернатора — председателя областного правительства Виктора Кудряшова, который успел подать в отставку за несколько часов до задержания. Вместе с ним арестовали врио министра строительства Михаила Асеева. Кудряшова заподозрили в необоснованном завышении стоимости строительства станции метро «Театральная» в Самаре.

В этом году 18 мая была задержана советница губернатора Самарской области, директор АНО «Институт регионального развития» (ИРР) Ольга Михеева. Ее подозревают в крупном мошенничестве. Согласно информации следствия, Михеева незаконно занимала в ИРР одновременно несколько должностей: гендиректора и директора по стратегическому развитию. По факту она платила себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла.

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#владимир путин
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Песков: попытки ударов оружием США по территории России уже совершаются
31 мая 2024, 13:12

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки ударов американским оружием по территории РФ уже совершаются. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что РФ этого достаточно, поскольку это более чем красноречиво говорит о степени вовлеченности Вашингтона в это противостояние.

Примечательно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне также подчеркнул, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, так как она все больше интегрируется в вооруженный конфликт на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украина заключит три соглашения по безопасности на саммите в Стокгольме
Зеленский: Украина заключит три соглашения по безопасности на саммите в Стокгольме
31 мая 2024, 13:09

Украина заключит три соглашения по безопасности на саммите в Стокгольме. Об этом в Telegram-канале заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период», – написал Зеленский.

Со слов политика, ключевые приоритеты украинской стороны на саммите заключаются в создании общих предприятий по производству систем противовоздушной обороны, обеспечении ВСУ вооружениями, а также в глобальной работе по принуждению РФ к миру.

По мнению российской стороны, поставки оружия украинским неонацистам мешают урегулировать конфликт, напрямую втягивают страны альянса в него и являются «игрой с огнем».

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законными российскими целями.

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#россия
#владимир зеленский
#новости
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В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в июне
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
31 мая 2024, 12:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в июне. Его слова приводятся в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Участников СВО с тяжёлыми ранениями обеспечат автомобилями с ручным управлением. Это позволит повысить их мобильность, а также создаст условия для восстановления и социализации военных.

Также будет ввёден закон, повышающий штрафы для ресурсоснабжающих компаний за подачу грязной воды, отключение света и отопления в зимнее время. За некачественное оказание услуг они будут вынуждены заплатить до 100 тысяч рублей.

Володин подчеркнул, что эти штрафы не пересматривались с 2007 года. Недобросовестным компаниям было легче заплатить, чем исправить ситуацию, поэтому значительное увеличение штрафов позволит решить эту проблему.

Кроме того, вступит в силу закон, защищающий пенсии детей-инвалидов и признанных недееспособными, от списания при взыскании долгов с их родственников.

Появится новый закон, согласно которому будет установлена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних граждан в совершение трёх и более преступлений небольшой или средней тяжести. Виновнику будет грозить до восьми лет лишения свободы.

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#госдума
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#россия
#вячеслав володин
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В Ступине потушили лесной пожар
31 мая 2024, 12:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар, возникший по вине человека, потушили в Ступинском участковом лесничестве, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание произошло в пяти километрах от города Ступино. Пожар, общая площадь которого составила 0,04 гектара, был обнаружен благодаря видеомониторингу. На тушение немедленно были направлены 11 лесных пожарных и пять единиц техники. Борьба с огнём заняла чуть больше часа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновных в возгорании.

В региональном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, виновным грозят штрафы до 2 млн рублей, а также уголовное преследование и лишение свободы на срок до десяти лет.

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«Манипуляция по-натовски»: Захарова прокомментировала слова Столтенберга об ударах по РФ
Захарова уличила НАТО в манипуляции при обсуждении вопроса об обстрелах России
31 мая 2024, 12:04

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила НАТО во лжи. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Дипломат прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Великобритания никогда не вводила ограничений на использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России.

По её словам, российская сторона уже давно говорила о том, что страны НАТО врут и пускают дымовую завесу, заявляя, что ещё не приняли окончательного решения о снятии ограничений для Киева на обстрелы российских территорий поставленным оружием.

По словам Захаровой, точно такой же «манипуляцией по-натовски» они вводят в заблуждение тех, кого пытаются привлечь к участию в саммите по Украине, который состоится в Швейцарии. Руководство НАТО «рассказывает сказки» о том, что нацелено на мирное урегулирование конфликта.

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#мария захарова
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#украина
#обстрел
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Активисты из Каширы стали победителями в региональном этапе игры «Зарница 2.0»
31 мая 2024, 11:14

Фото: пресс-служба городского округа Кашира

Команда «Патриоты Каширы» победила в региональном этапе игры «Зарница 2.0». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Кашира.
Дополнительный региональный этап игры «Зарница 2.0» проходил в Государственном университете просвещения городского округа Мытищи.

Активисты Первых состязались в строевой подготовке, кибербезопасности и оказании первой помощи.

«В старшем звене лучшими стала команда «Патриоты Каширы» Барабановской школы (отделение Кашира-8). Поздравляем наших Первых! Гордимся вашим результатом!», — подчеркнули в пресс-службе администрации округа.

В рамках соревнований участники преодолевали полосу препятствий, собирали и разбирали автоматы, и показывали знания истории.

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Глава Самарской области объявил об уходе в отставку
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уходит в отставку
31 мая 2024, 11:13

Фото: Telegram-канал Дмитрия Азарова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о сложении своих полномочий, об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая Победу», — цитирует пресс-служба региона слова Азарова.

Политик также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное ему доверие и пообещал, что и впредь будет всё для развития и процветания Самарской области.

Азаров вступил в должность губернатора Самарской области 17 сентября 2018 года. Ранее он также занимал пост главы городского округа Самары.

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