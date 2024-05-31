«Устраняют соперников»: Песков высказался о приговоре по делу Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
В США происходит фактически устранение политических соперников всеми законными и незаконными способами, что понятно всему миру. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинительный вердикт против экс-президента США Дональда Трампа.
Он подчеркнул, что российским властям крайне не нравится, когда представители других государств начинают высказываться о решениях судов РФ. Поэтому и Россия, в свою очередь, старается не комментировать решения судов других стран.
Песков добавил, что окончательное решение суда по делу Трампа пока не оглашалось, поэтому комментировать эту ситуацию он отказался.
Но отметил, что в США фактически идёт устранение политических соперников.
Ранее сообщалось, что жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, в том числе и порноактрисе Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи.
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Песков добавил, что окончательное решение суда по делу Трампа пока не оглашалось, поэтому комментировать эту ситуацию он отказался.
Но отметил, что в США фактически идёт устранение политических соперников.
Ранее сообщалось, что жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, в том числе и порноактрисе Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи.
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Анастасия Чинкова