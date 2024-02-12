Названы самые востребованные меры поддержки медиков в Подмосковье

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В Московской области реализуется несколько программ, направленных на поддержку медицинских работников. О том, какие меры поддержки наиболее востребованы, рассказала в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она отметила, что по числу получателей лидирует компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч рублей, а также доплаты некоторым категориям работников медицинской сферы.
Доплаты молодым специалистам в минувшем году получали 4282 человека, а доплаты медперсоналу неотложной помощи — 4255 человек.
Востребованной мерой поддержки остаётся также социальная ипотека, предоставление врачам земельных участков и акция «Приведи друга».
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«В 2023 году эту льготу получили 10 тысяч медиков, из них 2663 человека — из вновь трудоустроенных. (…) И дополнительно мы вводили доплаты водителям неотложной и скорой медицинской помощи, а также администраторам, получателями стали 9 тысяч 625 человек», — сообщила Стригункова.
Востребованной мерой поддержки остаётся также социальная ипотека, предоставление врачам земельных участков и акция «Приведи друга».
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Лев Каштанов