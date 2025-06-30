Вика Цыганова прокомментировала возвращение Данилы Козловского
Певица Вика Цыганова в своём Telegram-канале высказала недовольство по поводу возвращения Данилы Козловского на сцену. Она сравнила актёра с Вадимом Алфёровым, погибшим на СВО, что стало не так давно известно.
В ответ на возвращение Козловского на российскую сцену, Цыганова провела параллель между ним и его коллегой, который погиб, защищая Родину, Вадимом Алфёровым. Вадим был найден погибшим спустя полгода после того, как его объявили без вести пропавшим.
Цыганова подчеркнула, что о таких героях говорят незаслуженно мало, в то время как Козловский, который по слухам некторое время находился за границей, продолжает пользоваться популярностью среди народа. Также звезда заявила, что «не все деятели культуры — ждуны, испуганные патриоты или релоканты».
«По какому праву он называет себя патриотом?», — заявила певица, ссылаясь на то, что актёр не поддерживал свою страну в трудное время, а проводил время с «иноагентами-предателями».Данила Козловский вернулся на сцену Театра имени Ермоловой спустя два года после того, как его стали подозревать в эмиграции. Однако сам актёр слухи опровергает, называя Россию свои домом.
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