Вика Цыганова прокомментировала возвращение Данилы Козловского

30 июня 2025, 11:19

Виктория Цыганова считает, что Данилу Козловского нельзя назвать патриотом

Виктория Цыганова (Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын)

Певица Вика Цыганова в своём Telegram-канале высказала недовольство по поводу возвращения Данилы Козловского на сцену. Она сравнила актёра с Вадимом Алфёровым, погибшим на СВО, что стало не так давно известно.





В ответ на возвращение Козловского на российскую сцену, Цыганова провела параллель между ним и его коллегой, который погиб, защищая Родину, Вадимом Алфёровым. Вадим был найден погибшим спустя полгода после того, как его объявили без вести пропавшим.



Цыганова подчеркнула, что о таких героях говорят незаслуженно мало, в то время как Козловский, который по слухам некторое время находился за границей, продолжает пользоваться популярностью среди народа. Также звезда заявила, что «не все деятели культуры — ждуны, испуганные патриоты или релоканты».



Данила Козловский (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)



«По какому праву он называет себя патриотом?», — заявила певица, ссылаясь на то, что актёр не поддерживал свою страну в трудное время, а проводил время с «иноагентами-предателями».