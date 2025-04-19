Милорад Додик рассказал о планах Лондона ликвидировать его под предлогом оказания сопротивления

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)
Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцоговины (РС БиГ), Милорад Додик рассказал о подготовке Великобританией его ликвидации под предлогом оказания сопротивления при задержании.
Ранее Россия содействовала обжалованию ордера Интерпола на арест руководства республики. О планах Лондона «убрать» неугодного политика сам лидер Республики Сербской рассказал в интервью изданию «Вечерне новости». По его словам, о готовящемся покушении под видом неудачного ареста он узнал от премьер-министра и трёх президентов европейских стран, не уточнив, правда, каких именно.
Он также добавил, что политики и чиновники из Евросоюза предлагали ему «отойти в сторону» и не мешать Брюсселю в политическом смысле.
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«Мне сказали, что в Боснию и Герцоговину было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а грохнуть под предлогом оказания сопротивления, очевидно, по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат», — сообщил Додик.
Он также добавил, что политики и чиновники из Евросоюза предлагали ему «отойти в сторону» и не мешать Брюсселю в политическом смысле.
«Этого кино они не увидят. Не отступлю даже при условии, что прибудет НАТО меня задерживать», — заявил президент Республики Сербской.
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Александр Бойцов