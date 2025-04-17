Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)
Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик призвал Берлин и Брюссель прекратить демонизацию России и попытаться понять ее цели. Об этом он заявил в интервью журналу Die Weltwoche, подчеркнув, что европейские лидеры ошибочно представляют РФ врагом.
«Я бы сказал, что им (ЕС и ФРГ) следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются ее изобразить», — подчеркнул он.Додик отметил, что Россия, как и другие крупные государства, защищает свои границы, и Европе стоит пересмотреть подход к диалогу.
«У России есть свое собственное большое государство и большая страна, и они пытаются контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО, которое контролирует свои границы», — объяснил Додик.Он также посоветовал Германии активнее решать вопросы, связанные с «Северными потоками», до вмешательства США.
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26 февраля стало известно, что суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за игнорирование решений международного представителя в стране Кристиана Шмидта. Приговор может быть обжалован.
31 марта Додик посетил в Москву. Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного Солдата, чтобы отдать дань памяти 28 миллионам погибших во Второй мировой войне.
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Мария Моисеева