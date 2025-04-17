Европу c Германией призвали перестать демонизировать Россию и Путина

Если Евросоюз решится разорвать контракты с Россией на поставку газа, то это обернется для объединения тяжелыми юридическими последствиями. Об этом заявил профессор МГИМО, специалист по международному праву Дмитрий Лабин. По его словам, одна из особенностей такого решения кроется в том, что контракты на поставку газа подписаны не с Россией, а с бизнесом.