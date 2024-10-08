В Белгородской области закроют на въезд два населённых пункта, жителей эвакуируют

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Жителей населённых пунктов Петровка и Соловьёвка в Белгородской области эвакуируют. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в настоящее время начинается процедура отселения граждан и предоставления им нового жилья на более безопасных территориях области.
После осуществления эвакуации въезд в Петровку и Соловьёвку будет закрыт.
Ранее сообщалось, что из регулярно обстреливающийся украинскими войсками приграничных районов Белгородской области начнут сначала эвакуировать детей. Тогда Гладков писал, что они поедут учиться в школы в другие регионы России.
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После осуществления эвакуации въезд в Петровку и Соловьёвку будет закрыт.
Ранее сообщалось, что из регулярно обстреливающийся украинскими войсками приграничных районов Белгородской области начнут сначала эвакуировать детей. Тогда Гладков писал, что они поедут учиться в школы в другие регионы России.
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Анастасия Чинкова