Выплату за подписание контракта на СВО подняли до 3 млн в Белгородской области

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В Белгородской области подняли единовременную выплату военнослужащим, которые подпишут контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО, до 3 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, такая мера поддержки будет действовать до Нового года.
«Те, кто подпишет контракт или уйдет добровольцем с территории Белгородской области, в целом из всех источников — федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных фондов - выплата с 7 октября до 31 декабря 24 года составит 3 млн рублей», — пояснил он.Также отмечается, что выплаты будут переводить на счета участников СВО в течение двух месяцев. На такую сумму могут также рассчитывать и жители других областей, если подпишут контракт в Белгородской области.
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