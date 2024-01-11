Минфин США расширил санкции против России

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Минфин США расширил санкции в отношении России. Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства.
Отмечается, что в обновлённых списках значатся одно физическое лицо, две организации и три самолёта.
Так, ограничения коснулись некоего Владимира Владимировича Михейчика. Также в списках числятся полигон «Ашулук» и испытательный комплекс Владимировка. Кроме того, антироссийские санкции распространились на три самолёта: Ил-76, Ил-76МД и Ан-124.
Ранее во Франции забеспокоились из-за негативного влияния антироссийских санкций на экономику страны. Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо отменять ограничения в отношении России, поскольку они приводят к росту цен на энергоресурсы, нанося значительный ущерб французской экономике.
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Так, ограничения коснулись некоего Владимира Владимировича Михейчика. Также в списках числятся полигон «Ашулук» и испытательный комплекс Владимировка. Кроме того, антироссийские санкции распространились на три самолёта: Ил-76, Ил-76МД и Ан-124.
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Анастасия Чинкова