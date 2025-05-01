Минфин США: Вашингтон и Киев заключили сделку по полезным ископаемым

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США и Украина заключили сделку по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает американский Минфин.
Согласно документу, на Украине будет создан фонд, который займется восстановлением страны после завершения боевых действий. К тому же это позволит обеим странам наладить сотрудничество и ускорить экономическое восстановление Украины.
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«Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по установлению прочного мира я рад объявить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнёрстве между Соединёнными Штатами и Украиной о создании Инвестиционного фонда реконструкции Соединённых Штатов и Украины», — комментирует подписание соглашения министр финансов США Скотт Бессент.
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Иван Мусатов