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Шмыгаль: Украина приняла необходимые решения для сделки с США по ископаемым

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украинские власти приняли окончательные решения для заключения сделки с США по полезным ископаемым. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления», — пишет Шмыгаль в своем telegram-канале.

Премьер отметил, что фонд будет создан на паритетной основе. Это означает, что американская и украинская стороны будут иметь равноправные голоса. Никаких долговых обязательств в сделке не будет.

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#сша
#соглашения
#правительство
#украина
#фонд
Келлог: Украина готова пойти на территориальные уступки для мира с РФ
30 апреля 2025, 23:08

Фото: iStock/Oakozhan

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что его страна представила Киеву конкретные условия урегулированию конфликта, с которым власти согласились. Об этом сообщает Fox News.
Данный план состоит из 22 пунктов, содержащих в том числе и территориальные уступки со стороны Украины.

«Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях»,— говорит Келлог в интервью.

Спецпосланник отметил, что США тоже готовы частично согласиться на территориальные требования РФ. При этом Вашингтон не выходит из процесса переговоров по конфликту в качестве посредника.

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#сша
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#украина
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Путин впервые показал свою квартиру в Кремле, где часто ночует последние три года – видео
Путин заявил, что последние 3 года часто ночует в Кремле, и показал квартиру
30 апреля 2025, 21:57

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин признался, что последние три года ему приходится часто ночевать в Кремле. Глава государства впервые показал свою кремлёвскую квартиру в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина, Путин входит в свои апартаменты. За спиной лидера виден портрет императора Александра III, о почтении к которому он неоднократно упоминал.

Также камера запечатлела белый рояль, но Путин признался, что ему редко удаётся выделить время на игру. После президент показал свою библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку».


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#апартаменты
#кремль
#владимир путин
#журналисты
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Песков: премьер Индии Нарендра Моди не приедет в РФ на парад Победы
30 апреля 2025, 15:00

Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на парад Победы 9 мая, сообщило агентство ТАСС.
«Лидер Индии не придет, Индия будет представлена не на высшем уровне», — обратил внимание пресс-секретарь российского лидера.

Отмечалось, что Нарендра Моди принял подобное решение из-за событий в Индии на фоне теракта в Пахалгаме, где скончались 26 человек.

Напомним, что 22 апреля в туристическом городе Пахалгам случился теракт, во время которого погибли 25 индийцев и один непалец. Уточнялось, что индийская сторона нашла доказательства причастности пакистанской Межведомственной разведки. 29 апреля премьер-министр Индии проводил совещание высокого уровня по вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что на парад Победы на Красной площади будет запрещено проносить электросамокаты, вейпы и беспилотники.

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#дмитрий песков
#кремль
#парад победы
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МВД объявило в розыск главреда «Дождя»* Тихона Дзядко**
30 апреля 2025, 14:48

Фото: iStock/???? ??????

МВД России объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства материалы базы ведомства.
Отмечается, что Дзядко** 1987 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом, не уточняется, по какой именно.

Напомним, что в 2023 году Генпрокуратура признала деятельность структур телеканала «Дождь»* нежелательной в России. Организации были созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзора мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях в отношении российского ООО «Телеканал Дождь» за систематические нарушения законодательства о СМИ и об информации.

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Песков объяснил, почему многие лидеры стран намерены посетить Москву 9 Мая
Песков: многие главы государств разделяют важность Победы над нацизмом
30 апреля 2025, 13:36

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в рамках празднования 9 Мая Москву посетят многие лидеры других стран.
Главы государств намерены посетить столицы России и вместе с главой страны Владимиром Путиным отдать дань уважения этой дате.

«В дни праздника вместе с президентом Путиным будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов мира. Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника. И разделяют нашу гордость за эту победу», — передает слова Пескова NEWS.ru.

Ранее Владимир Путин объявил перемирие к 80-летию Победы, предложил Киеву прямые переговоры без всяких условий. В свою очередь Владимир Зеленский намекнул, что Украина может нанести удар по параду Победы в Москве.

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