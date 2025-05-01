Шмыгаль: Украина приняла необходимые решения для сделки с США по ископаемым

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Украинские власти приняли окончательные решения для заключения сделки с США по полезным ископаемым. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления», — пишет Шмыгаль в своем telegram-канале.
Премьер отметил, что фонд будет создан на паритетной основе. Это означает, что американская и украинская стороны будут иметь равноправные голоса. Никаких долговых обязательств в сделке не будет.
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