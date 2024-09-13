Минфин США ввёл санкции против Дмитрия Киселёва и «России сегодня»

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Минфин США ввёл санкционные ограничения против медиагруппы «Россия сегодня» и её гендиректора Дмитрий Киселёва. Об этом сообщается в письменном заявлении американского ведомства.
Также ограничения коснулись «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и её директора Нелли Парутенко.
В заявлении Минфина говорится о том, что санкции введены в отношении двух физических и трёх юридических лиц, которые связаны с «дестабилизирующими действиями России за рубежом».
По словам представителей ведомства, указанные организации и лица якобы проводят тайные «информационно-психологические операции» с использованием «кибервозможностей» на территории Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Эти российские СМИ якобы координируют с высшим руководством РФ приписываемую им США деятельность.
В ведомстве подчеркнули, что санкции вводятся не за содержание выпускаемых ими репортажей, за эти самые «информационно-психологические операции», которые уже не связаны с журналистикой.
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В заявлении Минфина говорится о том, что санкции введены в отношении двух физических и трёх юридических лиц, которые связаны с «дестабилизирующими действиями России за рубежом».
По словам представителей ведомства, указанные организации и лица якобы проводят тайные «информационно-психологические операции» с использованием «кибервозможностей» на территории Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Эти российские СМИ якобы координируют с высшим руководством РФ приписываемую им США деятельность.
В ведомстве подчеркнули, что санкции вводятся не за содержание выпускаемых ими репортажей, за эти самые «информационно-психологические операции», которые уже не связаны с журналистикой.
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Анастасия Чинкова