Совет ЕС снял санкции с матери Евгения Пригожина и бывшего гонщика Мазепина

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Совет Евросоюза после пересмотра списков решил снять санкции с матери покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной, а также с бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина. Соответствующая информация появилась в официальном журнале ЕС. Вместе с ними ограничения сняли с еще пяти человек по причине их смерти.
«Следующие фигуранты исключены из списков: Виолетта Пригожина, Никита Дмитриевич Мазепин», — говорится в публикации.Ранее в посольстве Великобритании в Москве пояснили, что санкции могут быть отменены в случае, если будет установлено, что они больше не приносят пользы или если Россия изменит свое поведение, достигнув внешнеполитических целей, ради которых ограничения были введены.
Член палаты лордов Ричард Эндрю Балф отметил, что окончательное решение по снятию санкций, вероятнее всего, будет приниматься США, а Великобритания последует за их шагами.
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