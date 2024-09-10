Великобритания ввела санкции против ВКС России

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Великобритания расширила санкционный список против России, добавив в него Воздушно-космические силы (ВКС) и командование военно-транспортной авиации. Об этом сообщается на сайте правительства страны, где опубликован дополненный перечень.
Также под ограничения попал 924-й Государственный центр беспилотной авиации и семь юридических и физических лиц из Ирана, которые якобы оказывают помощь России. Среди них числится компания Baharestan Kish Company, занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Кроме того, британское правительство ввело санкции против пяти морских судов, которые якобы были задействованы в оказании военной поддержки России.
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Анастасия Чинкова