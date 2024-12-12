Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить деньги на укрепление границ стран ЕС с Россией окончательно разрушит экономику всей Восточной Финляндии. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Шести странам Евросоюза, имеющим общие граница с Россией, будет выделено 170 миллионов евро для противодействия угрозам, якобы исходящим от РФ и Белоруссии. В своей социальной сети Х профессор подверг резкой критике это решение европейских политиков, не стесняясь в выражениях.
«Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Перевод ее заявления таков: Финляндия будет держать свою 1340-километровую восточную границу закрытой, окончательно убивая экономику Восточной Финляндии», — заявил учёный.Малинен также задался риторическим вопросом: когда уже европейцы поймут, что им следует избавляться от таких «лидеров»?
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Александр Бойцов