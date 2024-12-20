STT: Финляндия рассмотрит вопрос о возвращении украинских беженцев на родину

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Власти Финляндии собираются рассмотреть вопрос о возвращении украинских беженцев на родину, передало агентство STT, ссылаясь на источники.
«Финляндия может снова решить вернуть людей на Украину, но порог для этого по-прежнему очень высок», — обратили внимание представители финской миграционной службы (Migri).
Ещё руководитель отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти уточнил то, что обновлённая политика Хельсинки по поводу украинских беженцев основывается на том, что «на Украине есть районы, не затронутые боевыми действиями, поэтому люди могут вернуться обратно».
Ранее сообщалось, что предложения Соединённых Штатов Америки по Украине носят скорее умозрительный и неофициальный характер. Например, будущий спецпосланник американского президента Келлог пока не обращался к Российской Федерации с просьбой о контактах.
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Ольга Енгалычева