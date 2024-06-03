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Министерство энергетики США продолжит поставки СПГ в ЕС

Министерство энергетики Штатов продолжит поставки СПГ в ЕС
03 июня 2024, 11:38
Фото: iStock/Suphanat Khumsap

Фото: iStock/Suphanat Khumsap

Американское министерство энергетики продолжит поставки СПГ в ЕС, пишет РИА Новости.
Министерство энергетики США успокаивает Евросоюз — приостановка утверждения новых проектов СПГ никак не повлияет на поставки газа, сообщает агентство.

Из-за стремления Америки вытеснить с рынка РФ и нежелания заключать долгосрочные контракты Европа начала сомневаться в надежности партнера.



Так, отказавшись от трубопроводного газа ЕС вынужден перейти на сниженный газ. США получили большой рынок сбыта для своего продукта, а из-за острой нехватки топлива цены кратно возросли.

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#сша
#евросоюз
#газ
Казахстан вывел «Талибан»* из списка террористов для экономического сотрудничества
03 июня 2024, 12:35

Фото: iStock/Rainer Puster

Казахстан исключил «Талибан»* из своего списка террористов с целью усиления экономических связей с Афганистаном. Об этом объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своем официальном сайте.
«Мы исключили талибов из террористического списка, исходя из важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном, понимая, что этот режим будет долгосрочным фактором», — заявил он на встрече со спикерами парламентов стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Токаев также подчеркнул, что вовлечение Афганистана в межрегиональные связи является стратегической задачей для Казахстана.

Правительство страны приняло решение убрать «Талибан» из списка запрещенных организаций 29 декабря 2023 года. Это решение было обосновано тем, что движение не входит в список террористических организаций, признанных Советом Безопасности ООН.

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*запрещенная в России террористическая организация
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#режим
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#минюст
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Генпрокуратура направила новые запросы из-за терактов на «Северных потоках»
03 июня 2024, 11:49

Фото: iStock/Dragon Claws

Генеральная прокуратура России направила дополнительные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра в связи с террористическими актами против РФ, включая взрывы на «Северных потоках», сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
«Генеральная прокуратура РФ направила дополнительные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра по поводу террористических актов и связанных с ними преступлений на территории России, включая подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"», - цитирует Иванова РИА Новости.
Иванов подчеркнул, что несмотря на наличие доказательств, «компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия» в совершении этих терактов, а органы ФРГ «уклоняются от выполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией».

При этом, отметил Иванов, эти страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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#захарова
#рф
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МИД РФ: Москва предостерегает Вашингтон от фатальных просчётов
03 июня 2024, 10:58

Фото: istockphoto/donfiore

Москва предостерегает Соединённые Штаты от ошибок, которые могут иметь необратимые и фатальные последствия. К ним вполне можно отнести разрешение Киеву наносить удары с использованием американского оружия вглубь территории России.
Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ, комментируя это разрешение, данное Вашингтоном. Дипломат также призвал США не игнорировать российские предупреждения и относиться к ним с максимальной серьёзностью во избежание неприятных последствий.

Кроме того, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства осудил бездействие Соединённых Штатов, которые не делают ничего для того, чтобы пресечь провокации Киева.

«Это не бесплатно. Американцы на себе почувствуют последствия этого бездействия», — заявил Рябков.

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#сша
#дипломат
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#россия
#киев
#оружие
#мид рф
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Сеул намерен приостановить действие военного соглашения с КНДР
03 июня 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Alexander Sanchez

Власти Южной Кореи планируют приостановить действие военного соглашения с КНДР о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года до восстановления полного взаимного доверия с Пхеньяном. Вопрос будет рассмотрен на заседании кабинета министров 4 июня.
Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента. Инициатором вынесения вопроса о полной приостановке военного соглашения «вплоть до восстановления взаимного доверия» между Севером и Югом на повестку заседания правительства выступил Совет национальной безопасности Республики Корея.

В ноябре прошлого года Сеул уже приостановил выполнение некоторых пунктов военного соглашения с КНДР. В частности, была возобновлена разведывательная деятельность в районе военно-демаркационной линии между странами. Это стало ответом на запуск Пхеньяном первого военного разведывательного спутника.

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#соглашения
#кндр
#южная корея
#соглашение
#правительство
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В Грузии вступил в силу закон об иноагентах
03 июня 2024, 10:37

Фото: iStock/Denis Kabanov

В Грузии вступил в законную силу закон об иностранных агентах.
Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния», — сообщил Папуашвили в ходе брифинга.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала законопроект об иноагентах, однако 28 мая грузинский парламент, после семичасового обсуждения, преодолел вето президента. Поддержали документ 84 депутата, против выступили 4.

Напомним, Грузия претендует на место члена Европейского союза. После новостей о выпуске законопроекта об иностранных агентах представители ЕС заявили, что принятие документа может стать препятствием к допуску Тбилиси в Союз.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
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Названа причина затягивания переговоров по «Силе Сибири-2»
Китай требует поставок газа по «Силе Сибири-2» по внутрироссийским ценам — FT
03 июня 2024, 10:34

Фото: iStock/Wasan Tita

Озвучена главная причина затягивания переговоров по «Силе Сибири-2», пишет Financial Times.
Это намерение Китая покупать природный газ по цене, фактически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке России. Пекин не желает идти на уступки в этом вопросе и не планирует переплачивать за будущие поставки природного газа по этому маршруту.

Однако есть еще одна причина — нежелание Китая приобретать много топлива по «Силе Сибири-2».

Запланированный импорт составляет лишь малую часть от пропускной способности трубопровода. Он рассчитан на порядка 50 миллиардов кубометров.

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#китай
#россия
#газ
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Трамп назвал главной угрозой человечеству ядерное оружие, а не изменения климата
03 июня 2024, 09:54

Фото: сайт Кремля

Именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству, а вовсе не глобальное потепление. Об этом заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
В интервью телеканалу Fox News бывший глава Белого дома подчеркнул, что считает ядерный апокалипсис более серьёзной угрозой, чем изменения климата, в отличие от действующего президента США Джозефа Байдена, который назвал глобальное потепление экзистенциальной угрозой человечеству.

Трамп напомнил, что Байден относит климатические вопросы к тотальным угрозам, хотя применение ядерного оружия способно нанести всему живому такой урон, о котором «даже не нужно говорить». Ядерное оружие грозит полным уничтожением цивилизации, именно поэтому оно и является главной угрозой, заключил экс-президент.

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В Сербии коалиция вокруг правящей СПП одержала убедительную победу на выборах
03 июня 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Sasa69M

Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), известной как объединение «Александар Вучич — Сербия завтра», победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетов страны. Об этом заявил премьер-министр и председатель СПП Милош Вучевич.
Глава правительства уточнил, что коалиция одержала победу на выборах везде, кроме городов Бачка-Топола, Сента и Канижа, что естественно из-за структуры населения, так как большинство там составляют национальные меньшинства, а также муниципалитета Тутин. Новое правительство Сербии планирует продолжить дружеские отношения с народом России. Парламент Сербии утвердил новый кабинет министров под предводительством Вучевича.

По прогнозам наблюдателей Центра исследований, транспарентности и ответственности, коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра», объединившаяся вокруг правящей СПП, получит 64 из 110 мандатов в парламенте, что составит 52,4%.

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#выборы
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Гвинею
03 июня 2024, 08:50

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь начинается его рабочая поездка по странам Африки.
Этот визит руководителя российского внешнеполитического ведомства станет уже шестым за последние два года, напоминает РИА Новости. В июле 2022 года Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В январе 2023 года он отправился в Южноафриканскую Республику, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале того же года побывал с визитами в Мали, Мавритании и Судане. В конце мая - начале июня прошлого года маршрут поездки министра на Чёрный континент включал в себя Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР. Последняя по времени поездка главы российского МИД в Африку состоялась в августе 2023 года. Тогда он принял участие в саммите БРИКС в ЮАР.

В самой Гвинее Сергей Лавров в последний раз был в 2013 году. Во время нынешнего визита в Конакри у него запланированы рабочие встречи с политическим руководством республики.

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