Министерство энергетики США продолжит поставки СПГ в ЕС

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Американское министерство энергетики продолжит поставки СПГ в ЕС, пишет РИА Новости.
Министерство энергетики США успокаивает Евросоюз — приостановка утверждения новых проектов СПГ никак не повлияет на поставки газа, сообщает агентство.
Из-за стремления Америки вытеснить с рынка РФ и нежелания заключать долгосрочные контракты Европа начала сомневаться в надежности партнера.
Так, отказавшись от трубопроводного газа ЕС вынужден перейти на сниженный газ. США получили большой рынок сбыта для своего продукта, а из-за острой нехватки топлива цены кратно возросли.
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Из-за стремления Америки вытеснить с рынка РФ и нежелания заключать долгосрочные контракты Европа начала сомневаться в надежности партнера.
Так, отказавшись от трубопроводного газа ЕС вынужден перейти на сниженный газ. США получили большой рынок сбыта для своего продукта, а из-за острой нехватки топлива цены кратно возросли.
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Алёна Самарева