Министр аль-Касаби: Саудовская Аравия официально пока не вступила в БРИКС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе (ЕС) необходимо согласие всех стран-членов организации, подчеркнув, что Словакия никогда на такое не пойдёт.