Министр аль-Касаби: Саудовская Аравия официально пока не вступила в БРИКС

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Министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби заявил, что королевство, несмотря на полученное приглашение на вступление в БРИКС, пока официально не стало членом объединения. Об этом сообщает Al-Arabiya.
«Саудовская Аравия приглашена в БРИКС, но мы еще официально не присоединились», — цитирует издание слова министра.
Ранее СМИ писали, что Саудовская Аравия официально стала новым членом БРИКС. Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе 15-го саммита объединения заявлял, что Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, ОАЭ и Иран официально будут являться членами БРИКС с 1 января.
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