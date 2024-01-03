В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при России

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Заместитель главы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари в интервью РИА Новости выразил мнение, что Россия может инициировать создание секретариата в рамках БРИКС, что со временем может превратиться в постоянный орган управления.
Замминистр также поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС и выразил благодарность Москве за поддержку вопроса о принятии Ирана в эту организацию в качестве полноправного члена. Он предположил, что Россия сможет помочь Ирану и новым членам БРИКС в достижении их целей в рамках этого объединения.
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