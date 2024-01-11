Политолог Марков назвал главную задачу БРИКС

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini
Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что перед БРИКС в скором времени встанет задача по созданию параллельной инфраструктуры мира.
«БРИКС встанет перед необходимостью создавать параллельную инфраструктуру глобального мира, что будет его главной задачей. Из других задач, которые нужно решить – базироваться на китайской валюте или создавать коллективную, как сделать так, чтобы можно было пользоваться и старой инфраструктурой и новой? Те страны, которые заперты в углу гибридной войной Запада против них – Россия и Китай – будут пользоваться только одной инфраструктурой, а остальные страны ходят получать дивиденды от использования других», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Марков.
Читайте также:
В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при России
Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
Путин заявил о готовности 30 стран присоединиться к БРИКС
Мелисса Тимофеева