Политолог раскрыл, как покупка Гренландии может изменить карту мира

18 января 2026, 18:06

Политолог Дудаков: присоединение Гренландии вернёт США «золотой век» к 250-летию

Фото: Istock/gguy44

Соединённые Штаты Америки могут расширить свои территории впервые за более чем столетие, если Гренландия присоединится к ним. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.





В беседе с «RT» Дудаков обратил внимание, что эти события совпадают с годом, когда США празднуют 250-летие. В американских кругах это может символизировать возвращение золотого века страны.

«Соединённые Штаты, конечно, получат более широкие возможности в таком случае и для размещения там военных баз, и для добычи полезных ископаемых», — отметил эксперт.