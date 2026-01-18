Политолог раскрыл, как покупка Гренландии может изменить карту мира
Соединённые Штаты Америки могут расширить свои территории впервые за более чем столетие, если Гренландия присоединится к ним. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
В беседе с «RT» Дудаков обратил внимание, что эти события совпадают с годом, когда США празднуют 250-летие. В американских кругах это может символизировать возвращение золотого века страны.
«Соединённые Штаты, конечно, получат более широкие возможности в таком случае и для размещения там военных баз, и для добычи полезных ископаемых», — отметил эксперт.Последние значительные территориальные приобретения США произошли в 1803 году, когда президент Томас Джефферсон купил Луизиану у Франции, и в 1917 году, когда при президенте Вудро Вильсоне страна приобрела Виргинские острова у Дании.
