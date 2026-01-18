Президент США выразил недовольство защитой Канады в Арктике
Президент США Дональд Трамп всё чаще выражает своим помощникам обеспокоенность уязвимостью Канады перед потенциальными угрозами со стороны России и Китая в Арктике. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что в частных разговорах президент всё больше волнуется тем, что Канада, по его мнению, не способна защитить свои границы от любых посягательств со стороны России или Китая
При этом телеканал подчёркивает, что Трамп не планирует «покупку» Канады. В рамках обсуждений США сосредоточены на расширении военного сотрудничества с канадской армией в Арктическом регионе.
Источники NBC уточняют, что вопрос размещения американских войск на северной границе Канады в этих переговорах не поднимается.
