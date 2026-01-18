Президент США выразил недовольство защитой Канады в Арктике

18 января 2026, 19:25

NBC: Трамп обеспокоен уязвимостью Канады перед Россией и Китаем

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп всё чаще выражает своим помощникам обеспокоенность уязвимостью Канады перед потенциальными угрозами со стороны России и Китая в Арктике. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.