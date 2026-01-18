В Совфеде заявили о тяжелой депрессии у европейских политиков из-за Украины

18 января 2026, 18:25

Сенатор Косачев: в Европе развивается тяжелая депрессия из-за Украины

Фото: iStock/butenkow

У европейских чиновников и политиков развилась тяжелая депрессия из-за того, что разногласия вокруг Гренландии отвлекли внимание ЕС и США от Украины. Об этом написал зампред Совета Федерации Константин Косачев в своем блоге.