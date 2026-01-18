В Совфеде заявили о тяжелой депрессии у европейских политиков из-за Украины
У европейских чиновников и политиков развилась тяжелая депрессия из-за того, что разногласия вокруг Гренландии отвлекли внимание ЕС и США от Украины. Об этом написал зампред Совета Федерации Константин Косачев в своем блоге.
По словам Косачева, растерянность и дезориентация могут указывать на глубокую депрессию. Он считает, что именно так можно охарактеризовать нынешнее состояние европейских элит.
Сенатор отметил, что мир стремительно меняется, и прежняя однополярная модель Запада утратила свою убедительность. Он также подчеркнул, что неспособность осознать происходящее и признать ошибки прошлого может привести к неожиданным последствиям.
