Российские власти готовятся к уходу «Ашана», Globus и Metro

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети.
В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».
Всего компаниям принадлежит 483 торговых объекта в 49 российских регионах, в собственности также распределительные центры и производства товаров. К каждой торговой сети относится более двух тысяч поставщиков товаров и сырья и более 50 тысяч работников различных специальностей.
В данный момент в стране действует закон о торговле, запрещающий ретейлерам бесконтрольный рост в субъектах: компании не имеют права проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках муниципалитета или округа уже на уровне 25% в денежном выражении.
Запрет был снят в июне 2023 года после ухода из РФ финской компании Prisma. В итоге удалось сохранить рабочие места сотрудников и доступность продуктов.
Минпромторг предлагает продлить действие меры и на следующий год. Тогда российские торговые компании смогут без препятствий скупать активы иностранных ретейлеров.
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Всего компаниям принадлежит 483 торговых объекта в 49 российских регионах, в собственности также распределительные центры и производства товаров. К каждой торговой сети относится более двух тысяч поставщиков товаров и сырья и более 50 тысяч работников различных специальностей.
Запрет был снят в июне 2023 года после ухода из РФ финской компании Prisma. В итоге удалось сохранить рабочие места сотрудников и доступность продуктов.
Минпромторг предлагает продлить действие меры и на следующий год. Тогда российские торговые компании смогут без препятствий скупать активы иностранных ретейлеров.
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Мария Фирсова