Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, занимавший эту должность более шести лет, подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов 30 мая в своем Telegram-канале.
На его место назначен Сергей Ганзий, ранее работавший заместителем начальника организационного управления аппарата Государственного совета Крыма, отметил Аксенов.
Волченко занимал пост министра с 2017 года. Согласно крымской конституции, его должность требует также утверждения парламентом республики.
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«Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.
Волченко занимал пост министра с 2017 года. Согласно крымской конституции, его должность требует также утверждения парламентом республики.
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Артем Кузьмин