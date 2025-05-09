Стивен Сигал посетил парад Победы на Красной площади – видео

Стивен Сигал (фото: kremlin.ru)
Американский актёр Стивен Сигал посетил парад Победы на Красной площади в Москве.
Напомним, что кинорежиссёр переехал в Россию в 2016 году. Свой интерес к стране Сигал объяснял своими корнями – его бабушка и дедушка родились в Российской империи, а после эмигрировали в США.
3 ноября 2016 года был подписан указ о предоставлении Стивену Сигалу гражданства России. Паспорт артисту вручил лично глава государства Владимир Путин.
Военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит 9 мая в Москве. В этом году мероприятие посетили многие лидеры и политики иностранных государств, в том числе президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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