Министр обороны Франции Лекорню провел телефонный разговор с Сергеем Шойгу

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Об этом сообщается в заявлении, распространенном французским военным ведомством.
Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Министр заявил о готовности Франции к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и высказался за расширение двусторонних обменов в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382.
Французский политик в разговоре с Шойгу еще раз подчеркнул, что помощь Киеву будет направляться и далее, причем, без каких-либо ограничений.
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Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Французский политик в разговоре с Шойгу еще раз подчеркнул, что помощь Киеву будет направляться и далее, причем, без каких-либо ограничений.
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Мария Федоровцева