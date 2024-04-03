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Министр обороны Франции Лекорню провел телефонный разговор с Сергеем Шойгу

03 апреля 2024, 20:51
Фото:iStock/klenger

Фото:iStock/klenger

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Об этом сообщается в заявлении, распространенном французским военным ведомством.
Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Министр заявил о готовности Франции к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и высказался за расширение двусторонних обменов в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.


Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382.

Французский политик в разговоре с Шойгу еще раз подчеркнул, что помощь Киеву будет направляться и далее, причем, без каких-либо ограничений.

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#франция
#сергей шойгу
#мид
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Украину не получится принять в НАТО по схеме вступления в ЕС — Столтенберг
03 апреля 2024, 20:28

Фото:iStock/Serhii Ivashchuk

В НАТО не хотят вводить для Украины процесс по обретению членства по примеру Евросоюза, где предусмотрен статус страны-кандидата, заявил Генсек организации Йенс Столтенберг.
По словам политика, когда будет направлено приглашение о вступлении Украины в НАТО, это фактически будет означать членство страны в Североатлантическом альянсе. Двухэтапный процесс не требуется в данном случае.

«В этом разница между НАТО и Европейским союзом», — считает Столтенберг.
Что касается Евросоюза, там иная история. Страна может ожидать в течение нескольких лет с момента подачи заявки решения о вступлении в организацию.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО.

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#украина
#сша
#йенс столтенберг
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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о мобилизации в РФ в июне
03 апреля 2024, 19:54

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли в России мобилизация, о чем прежде заявил глава Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Спикер Кремля назвал заявления Зеленского неправдой, не приведя дополнительных подробностей. Прежде Владимир Зеленский сообщил, что по имеющимся у него данным, Россия намерена провести дополнительный призыв в рамках мобилизации первого июня. По его словам, ВС РФ необходимо еще 300 тысяч солдат.

Напомним, ранее в Минобороны РФ также исключили повторный призыв для участия в СВО.

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#всу
#вс рф
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ЦИК проверит готовность Цифровой платформы к Единому дню голосования
03 апреля 2024, 18:52

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

С 15 апреля по 31 мая пройдёт общероссийская тренировка для проверки готовности Цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 к использованию в Единый день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Будут протестированы основные подсистемы – автоматизация избирательного процесса, регистр его участников, нормативно-справочная подсистема и интернет-портал.
«По итогам этой тренировки будем принимать решение о введении цифровой платформы в опытную эксплуатацию. Это важнейшее решение для нас», – приводит телеграм-канал Мособлизбиркома заявление зампредседателя ЦИК России Николая Булаева.
Всего предусмотрено три этапа тренировки. Первый – подготовка исходных данных, сценария тренировки и организационно-методических указаний по порядку её проведения. Второй этап – тестирование алгоритма проведения выборов в Единый день голосования 8 сентября 2024 года. Дни тестового голосования – с 22 по 24 мая. На третьем этапе будут подведены итоги общероссийской тренировки.

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#тренировки
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Картаполов объяснил влиянием кокаина слова Зеленского о мобилизации в РФ
03 апреля 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что в России готовится новая волна мобилизации, вызвана влиянием кокаина. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет Shot.
По его словам, система укомплектования армии в России налажена и в настоящее время не требуется дополнительного призыва.
«Кокаин — страшная сила, понимаете. У него явные проблемы с восприятием реальности», — отреагировал на слова Зеленского парламентарий.

Прежде вероятность проведения новой волны мобилизации в РФ исключил член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв. Он заявил, что в ВС РФ достаточно добровольцев, которые продолжают заключать контракты с Минобороны.

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#мобилизация
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#вс рф
#минобороны
#владимир зеленский
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Командир танка «Алёша» будет участвовать в выборах в Госсовет Татарстана
03 апреля 2024, 16:54

Фото: istockphoto/Gwengoat

Командир знаменитого танка «Алёша», в одном бою уничтожившего восемь единиц бронетехники ВСУ, Герой России Расим Баксиков собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госсовет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
Он уже собрал и подал документы для участия в предварительном голосовании. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального отделения партии.

По словам танкиста, он намерен представлять в Госсовете интересы ветеранов военных конфликтов, участников спецоперации, а также их семей и близких. По его словам, на законодательном уровне решается много новых задач, появившихся в связи с проведением СВО, но предстоит сделать ещё больше.

Расим Баксиков считает, что в качестве сторонника партии и действующего военнослужащего сможет принести пользу обществу. А участие в предварительном голосовании он назвал хорошей возможностью сделать первые шаги в общественно-политической жизни родного региона.

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#документы
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#сво
#танки
#выборы
#татарстан
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Экономист Кудрявцев спрогнозировал усиление кризиса в Израиле
03 апреля 2024, 16:04

Фото: iStock/butenkow

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев заявил, что начавшийся уже кризис в экономике и обществе Израиля будет лишь усиливаться.
«Израиль долгие годы жил за счет репатриантов. Теперь ехать в Израиль многие побоятся. Также будут снижаться инвестиции, потому что деньги любят тишину, а в Израиле стреляют. Продолжится отток населения — особенно среди тех, кто приехал в последние годы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кудрявцев.

А эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов высказал мнение о том, что удар Израиля по консульству Ирана не приведёт Тель-Авив ни к чему хорошему.

«Уничтожением высокопоставленных иранских генералов проблему он для себя не решает, а только усугубляет. Пустили на ветер многомесячные усилия своих американских стратегических союзников. За это может прилететь более серьёзно, чем даже ожидаемый ответ от Ирана. Поэтому всё очень может быть для Израиля печально», — прокомментировал в беседе с RT Балмасов.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что иранская сторона оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске.

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#израиль
#мнение
#оон
#политика
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Украина и Финляндия начали сотрудничать в сфере безопасности
RT: Киев и Хельсинки подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности
03 апреля 2024, 15:39

Фото: iStock/ilkercelik

Украина и Финляндия начали сотрудничать в сфере безопасности, сообщает RT.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в области безопасности, а также долгосрочной поддержке.

Кроме этого, Хельсинки углубят сотрудничество с Киевом в политической, финансовой, гуманитарной и других сферах.

Также, по словам Зеленского, Финляндия поможет Украине в восстановлении энергетического сектора, оценке экологических убытков из-за конфликта, усилении защиты границ и критической инфраструктуры, а также лечении украинских солдат.

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#украина
#финляндия
#сотрудничество
#договор
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Скотт Риттер назвал оставшийся срок пребывания Зеленского у власти
Скотт Риттер: Правительство Зеленского падёт через несколько месяцев
03 апреля 2024, 15:10

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Правительство украинского президента Владимира Зеленского падёт в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом заявил бывший разведчик американских Вооружённых сил Скотт Риттер.
В эфире подкаста Ask the Inspector он сообщил, что рассчитывает увидеть конец режима Зеленского уже к маю или июню нынешнего года. Эксперт напомнил, что в этом году так и не состоялись запланированные на март президентские выборы, а срок полномочий действующего главы государства истекает 21 мая. Кроме того, по мнению Риттера, на положении Зеленского отрицательно сказывается ухудшающаяся ситуация на фронте.

Экс-разведчик полагает, что в настоящее время украинские власти заняты лишь тем, чтобы тянуть время в ожидании ввода войск западных стран — Франции, Польши или даже всего Североатлантического альянса.

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#выборы
#эксперт
#украина
#владимир зеленский
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Посольство Израиля назвало число россиян в плену ХАМАС
Посол Израиля Гальперин: в плену ХАМАС находятся трое граждан России
03 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/e-crow

Трое людей с двойным гражданством России и Израиля остаются в плену у палестинского движения ХАМАС.
Об этом заявил посол Израиля в РФ Симона Гальперин во время брифинга 3 апреля, пишут «Известия».

Она отметила, что эти трое не включены в список из 36 заложников, которых израильские власти считают погибшими.

«С российским и израильским гражданством — три человека» — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Посольство Израиля утверждает, что у ХАМАС остаются в заложниках 134 человека, при этом 36 из них признаны погибшими. Согласно Гальперин, россиян среди погибших нет.

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