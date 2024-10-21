Политолог Елисеева объяснила визит Остина на Украину

Фото: Сайт Пентагона
Политолог Наталья Елисеева заявила, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Украину для того, чтобы подтвердить контроль над Владимиром Зеленским.
«Недавно Зеленский устраивал турне, где пытался презентовать и продать свой план победы. Сильного восторга он ни у кого не вызвал, но для того, чтобы Зеленский в дальнейшем не впадал в истерию и не проявлял самодеятельность, его нужно контролировать. Поэтому Остин приехал, в том числе чтобы сделать ряд громких заявлений, пообещать ему что-то, успокоить», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Елисеева.
По её словам, сейчас Украина постепенно теряет приоритетное направление для США из-за предвыборной гонки. С этим же мнением согласен и политолог-американист Малек Дудаков, который выразил уверенность в том, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа основное внимание Штатов будет принадлежать Ирану и Китаю.
«Для Дональда Трампа, конечно, вопрос Украины не является приоритетным. Для него как бы основные направления во внешней политике — это конкуренция с Китаем и сдерживание Ирана», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Дудакова.Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы является всего лишь пиар-ходом, который рассчитан на внутреннюю публику.
Читайте также:
«Крут и дерзок»: стало известно, зачем Трамп угрожал ударом по центру Москвы
Политолог Фельдман предрёк очередное вымаливание Киевом помощи у США
Песков заявил о несоблюдении «информационной гигиены» многими мировыми лидерами
Мелисса Тимофеева