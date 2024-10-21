Политолог Фельдман предрёк очередное вымаливание Киевом помощи у США

Фото: iStock/ValleraTo
Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что объявленная США помощь Украине является крохами с барского плеча.
По мнению специалиста, уже этой зимой Киеву вновь придётся вымаливать помощь у США вне зависимости от итогов президентских выборов.
А в посольстве Германии в Москве сообщили о том, что канцлер Германии Олаф Шольц готов пойти на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным при соблюдении условий консенсуса взглядов Москвы и Берлина. Как пишут argumenti.ru, это выцвано в том числе и тем, что Германия не во всём согласна с США касательно вопросов помощи Киеву.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что озвученная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом угроза в адрес российского лидера Владимира Путина ударить по Москве из-за Украины является лишь частью его предвыборной политики.
Читайте также:
Do Rzeczy: В Варшаве задумались о восстановлении отношений с Россией
«Удар по гребаному Вашингтону»: Медведев ответил на угрозу Трампа ударить по Москве
В Госдуме раскрыли, зачем Трамп угрожает «ударить по грёбаной Москве»
«Крупные транши дробятся на части, чтобы каждый из них служил отдельным информационным поводом. По меркам военных запросов Украины — это крохи с барского стола. Вне зависимости от исхода президентской гонки протащить очередной многомиллиардный пакет помощи Киеву будет практически невозможно. Этой зимой нас ожидает очередной эпизод украинского сериала, сюжет которого сводится к вымаливанию у Запада денег и оружия», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Фельдман.
А в посольстве Германии в Москве сообщили о том, что канцлер Германии Олаф Шольц готов пойти на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным при соблюдении условий консенсуса взглядов Москвы и Берлина. Как пишут argumenti.ru, это выцвано в том числе и тем, что Германия не во всём согласна с США касательно вопросов помощи Киеву.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что озвученная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом угроза в адрес российского лидера Владимира Путина ударить по Москве из-за Украины является лишь частью его предвыборной политики.
Читайте также:
Do Rzeczy: В Варшаве задумались о восстановлении отношений с Россией
«Удар по гребаному Вашингтону»: Медведев ответил на угрозу Трампа ударить по Москве
В Госдуме раскрыли, зачем Трамп угрожает «ударить по грёбаной Москве»
Мелисса Тимофеева