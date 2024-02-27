Сенатор Цеков прокомментировал высказывания Макрона о России

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В Совете Федерации назвали недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России шагом к развязыванию новой войны. Сенатор от крымского региона призвал французского лидера остановиться и призадуматься над своей воинственной риторикой.
Ранее Макрон заявил, что в Евросоюзе договорились о создании «коалиции для глубоких ударов» — поставок Киеву ракет большой дальности, напоминает РИА Новости. Также он добавил, что Франция сделает «всё возможное», чтобы не допустить победы России в украинском конфликте, а её поражение необходимо для безопасности в Европе. Кроме того, по словам французского президента, западные лидеры обсуждали возможность отправки военных на Украину, но «консенсус пока не достигнут».
Сергей Цеков указал, что подобные безрассудные и безответственные заявления только приближают НАТО и ЕС к прямому столкновению с Россией. Макрон фактически делает шаг к развязыванию новой мировой войны, предупредил член международного комитета Совета Федерации.
По его словам, именно западные страны своими действиями на протяжении более чем десятка лет развязали конфликт на Украине. И они, к сожалению, никак не хотят остановиться, что чревато последствиями для них же самих, заключил Сергей Цеков.
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Сергей Цеков указал, что подобные безрассудные и безответственные заявления только приближают НАТО и ЕС к прямому столкновению с Россией. Макрон фактически делает шаг к развязыванию новой мировой войны, предупредил член международного комитета Совета Федерации.
«Своими действиями Макрон рискует перенести конфликт на территорию Франции. Будем надеяться, что народы европейских стран остановят этих безумных политиков», — сказал сенатор.
По его словам, именно западные страны своими действиями на протяжении более чем десятка лет развязали конфликт на Украине. И они, к сожалению, никак не хотят остановиться, что чревато последствиями для них же самих, заключил Сергей Цеков.
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Александр Бойцов