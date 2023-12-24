Министр обороны Италии призвал к дипломатическим переговорам по Украине

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призывает к мирным переговорам по Украине, считая необходимым направлять Киеву военную помощь и искать политические пути разрешения конфликта. Об этом сообщает агентство ANSA.
«То, чего нельзя достичь военным путем, может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата путем мирных переговоров», — заметил глава итальянского оборонного ведомства.Гвидо Крозетто утверждает, что все, что не может быть решено с помощью оружия, должно быть сделано другим способом, и призывает восстановить «то, что существовало» до начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неактуальности мирных переговоров, отметил, что для них, действительно, нет никаких предпосылок. По его мнению, шаги, предпринимаемые Киевом для завершения конфликта, в действительности не могут привести к его завершению.
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