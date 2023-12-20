Песков оценил возможность переговоров России и Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о неактуальности мирных переговоров, отметил, что для них, действительно, нет никаких предпосылок.
«В Кремле действительно считают сейчас тему переговоров неактуальной, так как для них нет никакого базиса, никакого фундамента», — пояснил Песков.По его мнению, шаги, предпринимаемые Киевом для завершения конфликта, в действительности не могут привести к его завершению.
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