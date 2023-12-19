Зеленский: Вопрос переговоров с Россией неактуален

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Соответствующая трансляция пресс-конференции украинского лидера велась на его странице в Facebook.*
Зеленский также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что цели СВО остаются неизменными. По его мнению, это говорит о том, что Россия не заинтересована в мире.
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Диана Аванесян